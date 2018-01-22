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22.01.2018 23:10
Рубрика: Происшествия

Стремление к нулю

Цель Стратегии дорожного движения - минимум погибших в ДТП
Текст: Владимир Баршев
Российская газета - Столичный выпуск №7476 (13)
Стратегия безопасности дорожного движения на 2018-2024 годы, подписанная премьер-министром Дмитрием Медведевым, документ важный и амбициозный. В нем провозглашается стремление к нулевой смертности на дорогах к 2030 году. В качестве ориентира на 2024 год установлен показатель социального риска, составляющий не более четырех погибших на 100 тысяч населения.

Стратегия оперирует такими понятиями, как "социальный риск" и "транспортный риск". Транспортный риск - это число погибших в авариях на 10 тысяч транспортных средств. Социальный риск - это число погибших в ДТП на 100 тысяч населения. Именно социальный риск установлен в качестве промежуточной цели. И достичь эту промежуточную цель - 4 погибших на 100 тысяч населения - до 2024 года будет непросто.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В документе анализируется состояние безопасности на дорогах за прошедшее десятилетие. Из чего уже можно выбрать точки приложения сил.

Так, например, количество погибших в пьяных авариях в 2016 году увеличилось на 78,8 процента, по сравнению с показателями 2007 года. Из-за нарушений правил водителями со стажем управления до двух лет в 2016 году произошло каждое 13 ДТП с пострадавшими. Начиная с 2013 года растет количество аварий произошедших по вине водителей транспорта, принадлежащего юридическим лицам.

Более 40 процентов погибших пешеходов - люди в возрасте. От 55 и старше. Ежегодно растет количество наездов на пешеходов на переходах. За 10 лет оно выросло в два раза. А что с детским травматизмом? Две трети погибших в ДТП несовершеннолетних - это дети-пассажиры. То есть дети погибают не под колесами плохих водителей, а в салонах автомобилей и автобусов.

Если смотреть по местам совершения ДТП, то наибольшее их количество, как ни странно, происходит не в городах-миллионниках, а в городах с численностью жителей от 250 тысяч до 999,9 тысячи человек.

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Почти в каждом втором ДТП регистрируются недостатки улично-дорожной сети. И это уже точка приложения сил для владельцев дорог.

Перечислять проблемы можно долго. Но как с ними бороться? Стратегия ставит планы по изменению поведения водителей и пешеходов так, чтобы соблюдение правил стало бы безусловной нормой. Также она предусматривает повышение защищенности от ДТП и их последствий прежде всего детей и пешеходов.

Стратегия учитывает риски и угрозы. Среди них - неконтролируемый рост автомобилизации населения. А также значительное количество транспорта, не отвечающего требованиям безопасности.

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