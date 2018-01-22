Полимеры становятся необходимой частью производства будущего

- Сейчас в мире ежегодно потребляется до 250 миллионов тонн полимеров, то есть примерно по 33 килограмма на каждого жителя планеты, - рассказывает президент Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов. - И их потребление будет только расти.

Совершенно очевидно, что запрещать магазинные пакеты из полипропилена, пластиковую одноразовую посуду, упаковку для самых разнообразных жидкостей, разнообразные конструкционные материалы и сотни тысяч других полимерных продуктов бессмысленно, нужно развивать систему сбора и обращения с подобными отходами. Идеи перехода на другое сырье - например, замена пластиковых пакетов на бумажные - нанесет окружающей среде еще больший вред. Последствия хищнической вырубки лесов стоят едва ли не дороже, чем утилизация полимеров. Да, в Японии до сих пор производят одноразовую посуду из биоразлагаемого прессованного крахмала, получаемого из специальных сортов картофеля, и это в стране с ничтожным количеством посевных площадей!

Лишь в конце 60-х годов прошлого века в СССР было прекращено производство биоразлагаемого полимера галалита, получаемого из молочного казеина. Эти материалы могут разлагаться во внешней среде, но на их производство идет дорогое пищевое сырье.

Сейчас используются в основном синтетические полимеры. Они дешевы, удобны, легки, универсальны, хорошо сохраняют различные продукты, но, к сожалению, не разлагаются сотни лет. С каждым годом проблема их сбора и утилизации становится все острее. С января прошлого года Программа ООН по окружающей среде (UNEP) запустила программу #CleanSeas, главным содержанием которой стал отказ от использования микропластиков в косметических средствах и одноразовых пластиковых изделий (посуды, пакетов и т.д.). Однако простой запрет полимеров бессмыслен и сегодня просто невозможен. Поэтому национальные ассоциации производителей пластмасс создали Всемирный полимерный альянс (Global Plastic Alliance).

- Задача альянса - координация совместных действий и предложений, проведение независимых исследований и обмен успешными проектами в области сбора и главное - переработки полимеров, - говорит представитель РСХ в GPA Дарья Ярцева. - Все участники альянса поддержали цель пропагандировать систему обращения с отходами, которая включает в себя три обязательных этапа: сбор, сортировку и переработку. Помимо пластика (5-10 процентов) бытовые отходы содержат в себе и другие полезные материалы: стекло (5-15 процентов), бумагу и картон (25-35 процентов), металлы. Внедрение системы их сортировки полезно не только для чистоты природы, но может приносить и существенный дохо.

Экономика замкнутого цикла предполагает, что энергию мы будем получать из возобновляемых источников

- В развитых странах утилизация бытовых отходов является частью коммунальной инфраструктуры, как водоснабжение и канализация, - отмечает руководитель информационно-аналитического центра RUPEC Андрей Костин. - Чаще всего ее берут на себя государственные организации. Однако обучением правильному обращению с пластиковыми отходами и воспитанием населения, прежде всего подрастающего поколения, активно занимается и бизнес. В России эти процессы только начались. Например, в Московской области регулярно проводятся акции по сбору отдельных видов мусора.

Обучением населения правильному обращению с пластиковыми отходами активно занимается и бизнес

В развитых странах создана система вторичной переработки полимерных отходов. Наибольшее развитие она получила в Австрии, Германии и Нидерландах, где по этой схеме обрабатывается до 70 процентов отходов. Это наиболее экономически выгодный вариант. Шведская модель - сжигание полимеров в особых котельных, при этом образующаяся тепловая энергия не пропадает, а накапливается и поступает на коммунальные нужды. В Польше две трети отходов захоранивают на специальных полигонах, оставшуюся треть подвергают рециклингу и лишь один процент сжигают. Но даже после раздельного сбора отходов по фракциям (пластик, стекло, бумага и т.д.) нерешенной остается проблема сортировки самих полимеров. Разные их сорта могут (и должны) утилизироваться по-разному - об этом еще в 80-е годы прошлого века говорил один из основателей российской науки о полимерах академик Николай Ениколопов. По данным центра RUPEC, доля перерабатываемых ПЭТ-бутылок (из-под растительных масел, минеральных вод, пива и т.д.) составляет уже 55 процентов, потому, что бутылки проще отсортировать на обычном ленточном контейнере.

Пластик, по мнению экспертов, как ни один другой материал может встроиться в экономику замкнутого цикла. В результате объем природных ресурсов, идущих на производство необходимых благ, будет резко сокращен за счет вторичного использования сырья. Именно в этом смысле полимеры можно считать материалами будущего: удельное потребление энергии на производство вторичного пластика составляет не более 15 процентов от энергопотребления первичного производства. А циклы их переработки можно повторять множество раз.