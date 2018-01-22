Депутаты Госдумы решили в очередной раз посодействовать военным в борьбе со злостными уклонистами от армейской службы.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов подготовил законопроект, который в случае его принятия серьезно изменит порядок набора ребят в солдатский строй. Инициируемые депутатом нововведения касаются как системы оповещения новобранцев о призыве на службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик.

Если коротко, то смысл предложенных Красовым законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть сам заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его неминуемо ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за уклонение от военной службы.

Наряду с ходовой сейчас практикой, когда призывнику под роспись вручают повестку из военкомата, законопроект предусматривает и иные способы вызова парня на армейскую службу. Например, такой: будущему новобранцу по почте на домашний адрес пришлют заказное письмо с соответствующим уведомлением комиссариата. Повестка будет считаться врученной призывнику, если ее получил сам будущий солдат, кто-кто из совершеннолетних членов его семьи, либо уполномоченный представитель новобранца.

Если выяснится, что парень с родными не живет, а его новый адрес им неизвестен, то уведомление военкомата предлагается направить в организацию, где молодой человек в данный момент работает. Причем в этом случае за повестку сможет расписаться не только призывник, но и его начальник-сослуживец, ответственный в этой организации за военно-учетную работу.

В законопроекте учтены и возможные форс-мажорные обстоятельства. Например, связанные со сбоем в работе почты. Ведь может случиться, что уведомление попадет к гражданину позже того дня и часа, в которые он был обязан явиться в военкомат. Что в таком случае парню делать? Новый документ отвечает: явиться в военкомат в течение трех рабочих дней.

А если к этому времени призыв в армию уже завершился? Значит, сказано в законопроекте, будущему новобранцу надо будет зайти в комиссариат сразу же после старта очередного призыва на военную службу. "Пролетел" мимо казармы осенью-зимой, будь добр, явись к военкому 1 апреля будущего года. "Если гражданин этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом", - объяснил депутат Красов.

Вместе с тем законодатель выступает категорически против так называемых полицейских облав на будущих новобранцев. Эту практику он считает неконституционной. А вот обязанность призывника явиться в комиссариат, пройти там все необходимые процедуры и отслужить положенный год - полностью законным требованием.

По мнению Красова, угроза неминуемого наказания за уклонение от службы - достаточно весомый аргумент "за" ее прохождение. На самом деле 328 статья Уголовного кодекса РФ предусматривает достаточно серьезное наказание за данное преступление. Самое малое, чем может отделаться уклонист, - это штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода уклониста за период до восемнадцати месяцев.

Но суд может применить и более жесткую меру ответственности - назначить уклонисту принудительные работы на срок до двух лет, до шести месяцев держать его под арестом, либо вообще лишить человека свободы на период до двух лет.

Так почему же угроза оказаться за решеткой по "военной" статье Уголовного кодекса не очень-то пугает уклонистов? Почему, несмотря на заметно возросший в последние годы престиж армейской службы, тысячи молодых россиян без веских на то оснований бегают от казармы?

Дело в том, что судьи, как правило, слишком лояльно относятся к такого рода правонарушителям и крайне редко приговаривают их к реальным срокам отсидки. Часто приговор ограничивается условным сроком. К тому же применение 328 статьи УК возможно только в отношении призывников, лично расписавшихся за получение повестки из военкомата. Если парень не поставил свой автограф в документе, судить его вроде бы и не за что.

Такой "лазейкой" в законе пользуются тысячи молодых россиян. Уклонистов с повесткой в нашей стране тоже хватает, но их на порядок меньше. Вот почему автор военно-законодательной инициативы надеется: с введением новой призывной схемы прятаться от повестки по чужим углам уже не будет смысла. Отговорки типа "я об указе президента ничего не слышал, поэтому и не пришел в военкомат" на суде явно не пройдут.

И парням не останется ничего иного, как покорно шагать в комиссариат.