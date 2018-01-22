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22.01.2018 20:25
Рубрика: Власть

В армию - по почте

Предлагается не только вручать новобранцам повестки из военкомата, но и отправлять их призывникам заказными письмами
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
Депутаты Госдумы решили в очередной раз посодействовать военным в борьбе со злостными уклонистами от армейской службы.
Фото: REUTERS Осенью в армию пошли 134 тысяч парней. Но немалое количество призывников от нее "откосили". Фото: REUTERS
Осенью в армию пошли 134 тысяч парней. Но немалое количество призывников от нее "откосили". Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Андрей Красов подготовил законопроект, который в случае его принятия серьезно изменит порядок набора ребят в солдатский строй. Инициируемые депутатом нововведения касаются как системы оповещения новобранцев о призыве на службу, так и самой процедуры их отправки в казарму или матросский кубрик.

Если коротко, то смысл предложенных Красовым законодательных корректировок сводится к одному: молодой человек должен быть сам заинтересован в исполнении конституционного долга. Иначе его неминуемо ждет предусмотренное Уголовным кодексом РФ наказание за уклонение от военной службы.

Наряду с ходовой сейчас практикой, когда призывнику под роспись вручают повестку из военкомата, законопроект предусматривает и иные способы вызова парня на армейскую службу. Например, такой: будущему новобранцу по почте на домашний адрес пришлют заказное письмо с соответствующим уведомлением комиссариата. Повестка будет считаться врученной призывнику, если ее получил сам будущий солдат, кто-кто из совершеннолетних членов его семьи, либо уполномоченный представитель новобранца.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Если выяснится, что парень с родными не живет, а его новый адрес им неизвестен, то уведомление военкомата предлагается направить в организацию, где молодой человек в данный момент работает. Причем в этом случае за повестку сможет расписаться не только призывник, но и его начальник-сослуживец, ответственный в этой организации за военно-учетную работу.

В законопроекте учтены и возможные форс-мажорные обстоятельства. Например, связанные со сбоем в работе почты. Ведь может случиться, что уведомление попадет к гражданину позже того дня и часа, в которые он был обязан явиться в военкомат. Что в таком случае парню делать? Новый документ отвечает: явиться в военкомат в течение трех рабочих дней.

А если к этому времени призыв в армию уже завершился? Значит, сказано в законопроекте, будущему новобранцу надо будет зайти в комиссариат сразу же после старта очередного призыва на военную службу. "Пролетел" мимо казармы осенью-зимой, будь добр, явись к военкому 1 апреля будущего года. "Если гражданин этого не сделает, то с началом призывной кампании при подготовке соответствующих документов он будет считаться уклонистом", - объяснил депутат Красов.

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Вместе с тем законодатель выступает категорически против так называемых полицейских облав на будущих новобранцев. Эту практику он считает неконституционной. А вот обязанность призывника явиться в комиссариат, пройти там все необходимые процедуры и отслужить положенный год - полностью законным требованием.

По мнению Красова, угроза неминуемого наказания за уклонение от службы - достаточно весомый аргумент "за" ее прохождение. На самом деле 328 статья Уголовного кодекса РФ предусматривает достаточно серьезное наказание за данное преступление. Самое малое, чем может отделаться уклонист, - это штраф до 200 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода уклониста за период до восемнадцати месяцев.

Но суд может применить и более жесткую меру ответственности - назначить уклонисту принудительные работы на срок до двух лет, до шести месяцев держать его под арестом, либо вообще лишить человека свободы на период до двух лет.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Так почему же угроза оказаться за решеткой по "военной" статье Уголовного кодекса не очень-то пугает уклонистов? Почему, несмотря на заметно возросший в последние годы престиж армейской службы, тысячи молодых россиян без веских на то оснований бегают от казармы?

Дело в том, что судьи, как правило, слишком лояльно относятся к такого рода правонарушителям и крайне редко приговаривают их к реальным срокам отсидки. Часто приговор ограничивается условным сроком. К тому же применение 328 статьи УК возможно только в отношении призывников, лично расписавшихся за получение повестки из военкомата. Если парень не поставил свой автограф в документе, судить его вроде бы и не за что.

Такой "лазейкой" в законе пользуются тысячи молодых россиян. Уклонистов с повесткой в нашей стране тоже хватает, но их на порядок меньше. Вот почему автор военно-законодательной инициативы надеется: с введением новой призывной схемы прятаться от повестки по чужим углам уже не будет смысла. Отговорки типа "я об указе президента ничего не слышал, поэтому и не пришел в военкомат" на суде явно не пройдут.

И парням не останется ничего иного, как покорно шагать в комиссариат.

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