Рециклинг полимеров выгоден экономике

В конце прошлого года правительство РФ издало распоряжение N 2971-р, которым утвердило нормативы утилизации отходов на 2018-2020 годы по каждой группе товаров, включая изделия пластмассовые упаковочные, строительные и прочие. Нормативы установлены с учетом их плавного повышения до уровня, стимулирующего полноценную переработку. Но не по всем группам товаров.

Передовые предприятия уже достигли определенных успехов в рециклинге полимеров, который является наиболее экономически выгодным способом утилизации, хотя их переработка и вторичное использование все еще остается одной из болевых точек. Тем не менее рециклинг развивается благодаря тому, что эти материалы перерабатываются относительно легко и без существенной потери свойств. К тому же, количество отходов и возможность многократной переработки - это весьма привлекательный бизнес. Наконец, пластмассы плохо или вообще не разлагаются в природной среде и без утилизации серьезно угрожают экологии, прежде всего в больших городах.

Лучше и больше всего из пластиков перерабатывается полиэтилентерефталат (ПЭТ) - бутылки для различных жидкостей, разнообразная упаковка и другие изделия бытового и промышленного назначения. Объем рынка первичного ПЭТ-сырья в России в 2016 году составил около 600 тысяч тонн, но переработано было лишь около 160 тысяч тонн - чуть больше четверти. В Китае, к примеру, собирается и перерабатывается более 90 процентов.

К сожалению, до сих пор плохо работает Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", направленный на реформу отрасли обращения с отходами и увеличение объема перерабатываемого сырья.

Сейчас в России перерабатывают отходы ПЭТ-тары, выдавая на выходе не полуфабрикат, а конечный продукт - упаковочную ленту, волокно, нить, геотекстиль и многое другое - только 12 заводов. Гранулированный ПЭТ пищевого назначения выпускает только завод компании "Пларус" в Солнечногорском районе Московской области.

- Эти гранулы полностью соответствуют по качеству первичному сырью ПЭТ, - говорит руководитель направления по связям с госорганами завода Сергей Овсянников. - Другими словами, бутылка перерабатывается вновь в бутылку. В 2016 году наше предприятие переработало рекордное количество ПЭТ-тары - 26 тысяч тонн. Производство оснащено импортным оборудованием, которое не имеет российских аналогов. Однако переработка отходов пластика до 2016 года была убыточной и выживала только на энтузиазме.

Впрочем, перспективы роста у завода есть. Недавно компании "Данон" и "Пепси" успешно протестировали вторичный гранулят производства "Пларуса". Ведутся переговоры с компаниями Unilever, Carlsberg и Procter and Gamble. Предприятие уже сотрудничает с компаниями Coca-Cola и Freudenberg.

Пластмассы плохо разлагаются или вообще не разлагаются в природе и без утилизации угрожают окружающей среде

Другим, входящим в тройку крупнейших заводов-утилизаторов пластиков, является Тверской завод вторичных полимеров (ТЗВП), входящий в группу компаний "ЭкоТехнологии".

- Наше предприятие работает с 2005 года и сегодня перерабатывает в месяц более 2000 тонн ПЭТ-бутылок, а также изделий из полиэтилена - емкостей, флаконов, ящиков, бочек, труб и прочих, - рассказывает координатор экологических проектов "ЭкоТехнологии" Дарья Савкова. - Полимерные отходы завод получает в основном с полигонов и с мусоросортировочных комплексов. Из ПЭТ-бутылок изготавливаются флейки (чистые хлопья) для производителей полиэфирного волокна, упаковочной ленты, преформ для повторного выдува бутылок и т. д. Отходы ПЭ перерабатываются в качественный вторичный гранулят для производителей продукции народного потребления. Для увеличения сбора сырья "ЭкоТехнологии" развивают программы раздельного сбора по всей России, принимая от партнеров в переработку почти все виды пластмасс.

Переработка полимеров - дело непростое, но абсолютно необходимое. Сжигание отходов в примитивных низкотемпературных установках и просто на свалках приводит к выделению крайне опасных для здоровья веществ, прежде всего - диоксинов. Современные мусоросжигательные заводы, использующие пиролиз, частично решают эту проблему, но кардинальным и экономически выгодным ее решением является только рециклинг.

- Сейчас в России многие компании запускают проекты по сбору упаковки, проводят экоуроки и экологические акции, - продолжает Дарья Савкова. - Нередко жители самостоятельно организуют сбор пластика и другого вторсырья.

Однако, по словам представителя завода "Пларус", эффективно система сбора и переработки отходов заработает лишь тогда, когда правительство примет стимулирующие меры. Первый шаг уже сделан: закон 458-ФЗ ввел принцип расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию использованных товаров и упаковки. Однако норматив утилизации, установленный на 2018 год, не только не вырос, но и уменьшился по отношению к 2017 году. Он заведомо ниже даже фактического уровня переработки.

Другая проблема, которую признают все переработчики, - низкие ставки экологического сбора. На пластик он составляет не более 20 процентов стоимости сырья. Если добавить затраты на переработку, как то предполагают подзаконные акты, реальные ставки должны вырасти в разы.

Законодателям нужно подумать и над вопросом отмены НДФЛ при сдаче вторичного сырья, считает Сергей Овсянников. Это позволит внедрить современные технологии, увеличить объем сбора и переработки, существенно повысить качество.