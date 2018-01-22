Под Белгородом бешеная собака напала на детей

Семнадцать человек, в том числе девять детей пострадали от укусов бешеной собаки в Шебекино, сообщили в управлении Россельхознадзора по Белгородской области.

Бродячее животное напало на людей вечером в воскресенье на улице 50 лет Октября. После того, как собака была нейтрализована, образец ее биоматериала срочно доставили в ветеринарную лабораторию. Медики подтвердили, что дворняга была бешеной.

Всех пострадавших с укусами и царапинами отвезли в больницу, им предстоит пройти курс лечения.

- С начала года это 15 случай бешенства, установленный специалистами лаборатории, - отметили в Россельхознадзоре.