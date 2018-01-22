Под Орлом в ДТП погиб подросток

В Орловской области полиция устанавливает причины аварии, в результате которой погиб 14-летний подросток и пострадал пятилетний малыш.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Орловской области, ДТП произошло сегодня в Залегощенском районе на автодороге Орел - Ефремово.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество движения автомобилю ВАЗ-2112, - рассказали в полиции. - В результате ДТП погиб 14-летний подросток.

Кроме того, госпитализированы пятилетний ребенок и женщина. На месте ДТП продолжают работать сотрудники ГИБДД.

Тем временем

По данным управления ГИБДД, в 2017 в Орловской области произошло 85 ДТП, в результате которых пять детей погибли и 84 получили ранения.