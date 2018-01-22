Полиция нашла в гараже у москвича 12 килограммов наркотиков

Свыше 12 килограммов наркотиков и теплицы для выращивания наркосодержащих растений нашли полицейские в гараже у москвича. Об этом сообщается на сайте столичного главка МВД.

В сообщении говорится, что оперативники уголовного розыска задержали 32-летнего жителя столицы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков. При обследовании гаражного бокса, принадлежащего подозреваемому, сыщики обнаружили различные наркотические вещества и теплицы, где задержанный выращивал коноплю.

Оперативники уже выяснили, что мужчина незаконно хранил запрещенные вещества для их дальнейшего сбыта. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: приготовление к преступлению и незаконное производство, сбыт и пересылка наркотиков. По ним предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.