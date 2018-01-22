Спасатели сообщили о пострадавших при пожаре в центре Москвы

В центре Москвы потушили пожар в квартире, есть пострадавшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МЧС.

Сигнал о ЧП спасатели получили в понедельник в 01:00 по московскому времени. Пожар произошел по адресу: переулок Стрельбищенский, дом 13. Горела одна из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома.

"В ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены пять человек, из них один ребенок, и выведены 12 человек… к сожалению, имеются пострадавшие", - цитирует агентство сообщение спасателей.

Пожар был потушен в 01:45. Его площадь составила около 30 квадратных метров.