Столичных медиков научат бесконфликтно общаться с пациентами

Образовательный центр департамента здравоохранения завершил набор слушателей на 2018 год. На курсах с сотрудниками поликлиник отработают управленческие навыки и стандарты приема пациентов, а также научат профилактике конфликтных ситуаций. Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.

В опубликованном сообщении говорится, что дополнительное обучение пройдут более 50 тысяч врачей и представителей медперсонала московских поликлиник. Программа занятий будет построена с учетом специальности и должности слушателей. В частности, предусмотрены курсы по отработке управленческих навыков, стандартов приема пациентов терапевтами (врачами общей практики) и педиатрами, профилактике конфликтных ситуаций, а также другим направлениям.

"Образовательный центр - это наш собственный корпоративный университет, в котором предусмотрены как программы дистанционного обучения, так и очные занятия, - рассказал руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. - В его помещениях полностью воспроизведены рабочие места специалистов, на которых отрабатываются навыки коммуникации и разрешения конфликтных ситуаций с приглашением экспертов, которые выступают в роли пациентов и дают обратную связь участникам учебного процесса".

По его словам главы, постоянное повышение квалификации медицинских кадров, формирование корпоративной культуры столичного здравоохранения, разнообразные образовательные программы, зарубежные стажировки для врачей и медсестер, реализация проекта "Московский врач" и другие инициативы - все это работает на повышение качества медицинских услуг для москвичей: "Мы убеждены, что такой подход является определяющим для создания в наших поликлиниках условий, максимально комфортных как для пациентов, так и для сотрудников".

Напомню, образовательный центр департамента здравоохранения в Москве создан в конце минувшего года. Программы обучения, созданные в нем, призваны помочь медработникам развить компетенции в области коммуникаций и управления. За первые три месяца работы обучение в центре уже прошли порядка 5 тысяч специалистов. Среди них - и главные врачи, и сотрудники, и администраторы поликлиник. Первыми пригласили на занятия работников, которые встречают пациентов при входе в поликлинику и помогают им сориентироваться, в консультации какого именно врача они нуждаются.