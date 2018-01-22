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22.01.2018 19:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Слово за прокурором

Суд над экс- губернатором Белых проходит в изоляторе
Текст: Владимир Федосенко
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
Судья Пресненского районного суда Москвы Татьяна Васюченко продолжила процесс над бывшим губернатором Кировской области Никитой Белых, но не в здании суда, а в следственном изоляторе.
Никиту Белых перевели в больницу "Матросской Тишины"

Подсудимый был переведен 14 января из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской Тишины", где, по сообщению его адвокатов, останется еще как минимум на неделю. Поэтому очередное заседание было назначено прямо на территории СИЗО. Адвокат обвиняемого пояснил, что его подзащитный находится на стационарном лечении в тюремной клинике в связи с обострением хронических заболеваний. Он жалуется на повышенное давление, у него диагностировали предынсультное состояние, в суд неоднократно вызывали "скорую помощь".

Адвокат Андрей Грохотов сообщил, что на протяжении последней недели в перерывах между судебными заседаниями Никите Белых ставили капельницу и оказывали медицинскую помощь в связи с ухудшением здоровья.

В прениях сторон принимают участие прокурор и адвокаты. Подсудимый 42-летний Никита Белых обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК РФ, - в получении взяток в особо крупном размере. По этой статье ему грозит длительное заключение - до 15 лет колонии строгого режима. И многомиллионный штраф.

Белых был переведен из СИЗО "Лефортово" в "Матросскую Тишину", поскольку тут есть больница

По данным следствия, взятки он получал от заинтересованных лиц как лично, так и через посредников. Следствие считает, что общая сумма взяток - 600 тысяч евро. А задержан он был, по данным следствия, с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении 400 тысяч евро.

Ему вменяется следствием получение лично и через посредников взяток за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов. Белых свою вину категорически отрицает.

Адвокат Грохотов утверждает, что обвинение не установило точно время передачи первой взятки в 200 тысяч евро для Белых через бывшего владельца "Кировлеса" Альберта Ларицкого, который проходит свидетелем.

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