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22.01.2018 19:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

От алкотеста отказалась

Решение по делу певицы пока не принято
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
В понедельник мировой судья участка Фили-Давыдково Дорогомиловского районного суда столицы приступил к рассмотрению административного дела певицы Юлии Началовой-Алдониной.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Певица Юлия Началова пойдет под суд за отказ "дыхнуть в трубку"

Напомним, она обвиняется в отказе от медицинского освидетельствования по требованию сотрудников ГИБДД. В ночь на 8 декабря на западе Москвы сотрудники ДПС остановили Lexus, за рулем которого находилась Началова. Полицейские решили, что водитель пьяна, и предложили ей пройти медосвидетельствование. Но она отказалась от проверки на алкоголь. Несмотря на то, что алкоголем от 36-летней знаменитости не пахло, она наотрез отказалась подуть в алкотестер или отправиться к наркологу. В пресс-службе ГИБДД Москвы сообщили, что сотрудники ДПС составили административный протокол "ввиду невыполнения девушкой требования о прохождении медосвидетельствования в присутствии понятых". Представители полицейского ведомства объяснили, что наряд остановил Началову "за подозрительное поведение на дороге". Ее ответы были зафиксированы на камеру.

Материалы дела были переданы в суд.

Началова объяснила отказ на предложение проехать к пункту медосвидетельствования тем, что она посчитала опасным следовать куда-то в компании незнакомых мужчин. "Семь человек облепили мою машину. И требуют, чтобы я вышла и поехала вместе с ними. Это исключено. Они могут мне приписывать все, что хотят. Это было просто дело принципа: я ночью с семью мужчинами в машине не езжу", - сообщила она в своем "Твиттере".

Певице Юлии Началовой грозит лишение водительских прав и штраф за отказ пройти тест на алкоголь

Через несколько дней после скандального инцидента Юлия опубликовала видео, заставившее поклонников заподозрить ее в странном поведении. На кадрах, записанных в салоне машины, звезда эстрады исполнила песню про то, что "не дует в прибор инспектора".

Первое заседание суда было назначено на 26 декабря прошлого года, но оно не состоялось, потому что юрист певицы потребовал допросить инспектора ГИБДД, остановившего ее. Вчера было принято решение о вызове на следующее заседание, 8 февраля, эксперта и свидетеля. Началовой грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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