В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин

Новости

В Италии стрелявший по прохожим мужчина покончил с собой 01:19
Сенат США договорился о возобновлении работы правительства 00:57
Начальник ГИБДД по Кировской области задержан по делу о мошенничестве 00:29
В ходе операции "Оливковая ветвь" погиб первый турецкий солдат 00:25
Движение на синей ветке метро останавливалось из-за проволоки 00:10
Соведущей Нагиева в новом сезоне "Голос. Дети" станет Муцениеце 22.01.2018
В Воскресенском районе загорелся мебельный склад 22.01.2018
В России снизились розничные продажи крепкого алкоголя и шампанского 22.01.2018
В Москве автобус сбил пешехода 22.01.2018
В Польше осквернили еще один памятник Красной армии 22.01.2018
В Москве неизвестный застрелил мужчину 22.01.2018
Клинцевич назвал "хамством" отказ Киева от военной техники из Крыма 22.01.2018
Итальянец открыл стрельбу по прохожим с балкона 22.01.2018
Ученый задержан при попытке вывезти данные о флагмане украинского флота 22.01.2018
ФИФА решила использовать систему видеоповторов на ЧМ-2018 22.01.2018
Из-за взрыва на шахте в Донбассе пострадали 8 рабочих 22.01.2018
Чижов: Евросоюз сам загнал себя в угол 22.01.2018
В Омске объявлен траур по погибшим при пожаре детям 22.01.2018
Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ 22.01.2018
Минфин продлил налоговые каникулы для самозанятых еще на год 22.01.2018
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира 22.01.2018
МГУ включили в топ-10 самых красивых университетов Европы 22.01.2018
В одной из школ Техаса произошла стрельба 22.01.2018
Лавров: Процесс урегулирования в Сирии нужно освободить от влияния извне 22.01.2018
В Карелии однорукий пенсионер отбился от двух уголовников 22.01.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
Почему западные СМИ назвали войну с Россией самоубийством
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
25 января в "РГ" обсудят закон о "черных списках" авиадебоширов
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру образования и науки РФ Ольге Васильевой
22.01.2018 18:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин

Текст: Сергей Бабкин

В подмосковном Королеве полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин "Продукты". Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, обоим стражам порядка предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Полиция нашла в гараже у москвича 12 килограммов наркотиков

Эта история произошла еще 9 ноября прошлого года. Двое инспекторов ППС заметили Priora без номеров, в которой находились четверо подозрительных мужчин. У них нашли пистолеты, маски и перчатки. Было ясно, что "квартет" задумал какое-то преступление. Но полицейские, по версии следствия, не стали задерживать парней из Priora . Они просто отобрали у них ключи и документы, потребовав взамен 100 тысяч рублей и по смартфону "на брата". Как сообщили в следственном управлении, разбойники собрали 55 тысяч, но патрульные все равно отпустили их. Компания на Priora доехала до Балашихи и совершила налет на продуктовый магазин.

В итоге полицейским предъявили обвинение по 285 статье УК РФ. Оба заключены под стражу на время следствия.

В ГУ МВД по Московской области назначили внутреннюю проверку по этому факту, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. По ее результатам провинившиеся сотрудники будут уволены из органов по отрицательным мотивам, а их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.

Главное сегодня

Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ
Путин утвердил новую форму ответа на благодарность командира
Эрдоган объяснил, когда из Сирии уйдут турецкие военные
В Госдуме раскритиковали идею приравнять сожительство к браку
Путин назначил Грушко замглавы МИД