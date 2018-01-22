В Подмосковье полицейские за 55 тысяч разрешили ограбить магазин

В подмосковном Королеве полицейские за 55 тысяч рублей позволили банде ограбить магазин "Продукты". Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК Подмосковья, обоим стражам порядка предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

Эта история произошла еще 9 ноября прошлого года. Двое инспекторов ППС заметили Priora без номеров, в которой находились четверо подозрительных мужчин. У них нашли пистолеты, маски и перчатки. Было ясно, что "квартет" задумал какое-то преступление. Но полицейские, по версии следствия, не стали задерживать парней из Priora . Они просто отобрали у них ключи и документы, потребовав взамен 100 тысяч рублей и по смартфону "на брата". Как сообщили в следственном управлении, разбойники собрали 55 тысяч, но патрульные все равно отпустили их. Компания на Priora доехала до Балашихи и совершила налет на продуктовый магазин.

В итоге полицейским предъявили обвинение по 285 статье УК РФ. Оба заключены под стражу на время следствия.

В ГУ МВД по Московской области назначили внутреннюю проверку по этому факту, сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. По ее результатам провинившиеся сотрудники будут уволены из органов по отрицательным мотивам, а их руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность.