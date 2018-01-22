Владимирский студент спас пассажиров неуправляемого автобуса

Во Владимирской области студент Ковровского транспортного колледжа Андрей Зубатов спас жизнь пассажирам маршрутки, водитель которой потерял сознание.

Как рассказал директор колледжа Михаил Малышев, инцидент произошел вечером 25 декабря. Семнадцатилетний студент Ковровского транспортного колледжа Андрей Зубатов ехал в маршрутке № 6Т в сторону вокзала. На улице Чкалова автобус вместо того, чтобы повернуть, проехал прямо. Заглянув в кабину водителя, Андрей понял, что мужчине стало плохо, и тот не в силах вести маршрутку. Впоследствии выяснилось, что у него случился инсульт.

- Водитель сидел за рулем, ногой была нажата педаль газа. Автобус мчался. Один перекресток проскочил, второй, при этом задел встречные автомобили. Пассажиры заволновались, - приводит РИА Новости сообщение директора.

В маршрутке вместе с Андреем ехали пятеро пассажиров, среди которых был маленький ребенок. Между тем неуправляемый автобус на большой скорости начал катиться под уклон с горы. Поняв, что действовать необходимо быстро, студент сумел забраться на водительское место, скинуть ногу мужчины с педали газа и нажать на тормоз.

Автобус остановился, слегка задев столб. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Студент сумел открыть двери и выпустить людей.

По словам педагогов, в колледж после случившегося приходили спасенные парнем пассажиры автобуса и благодарили Андрея за находчивость в трудной ситуации.

Девятнадцатого января сотрудники полиции наградили Андрея благодарственным письмом и ценным подарком.

В колледже, где Андрей учится по специальности "технический ремонт автомобилей", считают, что студент в критической ситуации поступил грамотно и профессионально: нащупав педаль тормоза, он нажал на нее плавно, благодаря чему автобус не перевернулся.