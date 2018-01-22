Силовики пресекли контрабанду трепанга из ЕАО в Китай

В пункте пропуска Амурзет таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по ЕАО обнаружили тайник в одном из выезжающих в Китай пассажирских автобусов. Как сообщила "РГ" представитель пресс-службы Биробиджанской таможни Елена Вербицкая, чтобы произвести выемку содержимого тайника понадобилось демонтировать одну из частей багажного отсека, а также пол в салоне автобуса.

- В тайнике находилось свыше 20 мешков, предположительно, с сушеным трепангом, общим весом более 420 килограммов, а также 30 мешков, заполненных речным песком, общим весом более 250 килограммов и металлические слитки, бруски и шайбы, предположительно, из свинца и черных металлов, в общем количестве 13 штук. Всего с сокрытием от таможенного контроля было размещено 71 грузовое место, общим весом более 1,2 тонны, - рассказала Вербицкая.

Контрабандный товар изъяли и поместили в камеру хранения вещественных доказательств. Возбуждено административное производство по ч. 2 ст. 16.1 КоАП России (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов). Материалы дела переданы в отделение административного расследования Биробиджанской таможни.

Справка "РГ"



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