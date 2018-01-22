На Камчатке вандалы повредили памятник "Здесь начинается Россия"

Один из самых известных памятников Камчатки "Здесь начинается Россия" повредили вандалы, сообщает администрация Елизовского муниципального района, в окрестностях которого установлена скульптура.

"По информации с камер видеонаблюдения, 12 января в 22:40 группа лиц позирует на постаменте памятника. 13 января в 02:48 четверо мужчин фотографируется на фоне символа Камчатки", - говорится в сообщении.

Местные власти обратились с заявлением в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту. Администрация Елизова объявила вознаграждение за сведения о вандалах.

Справка "РГ"

Скульптурная композиция "Здесь начинается Россия" изображает медведицу, держащую в зубах лосось, и медвежонка. Памятник по праву считается визитной карточкой Камчатки. Он символизируют не только полуостров, но и всю Россию, а камчатским жителям напоминает, что они не оторваны от материка.

Несмотря на то, что скульптура была установлена не так давно, в 2011 году, она уже неоднократно подвергалась действиям вандалов. Хулиганы ломали ее, "отнимали" рыбу у медведицы, разбили указатель с надписью "Крым". Сейчас памятник находится под круглосуточным видеонаблюдением.