Заявления об отставке в связи с переходом на другую работу подали два вице-губернатора Приморского края - Геннадий Сыромятнов и Алексей Сухов. Их заявления удовлетворены, с 1 февраля они освободят должности. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Алексей Сухов возглавляет аппарат администрации с 2012 года, Геннадий Сыромятнов с декабря 2016-ого курирует вопросы правового обеспечения, записи актов гражданского состояния, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности.

Таким образом, это уже шестой и седьмой вице-губернаторы, которые покидают администрацию субъекта федерации после назначения в октябре 2017 года врио губернатора Андрея Тарасенко.