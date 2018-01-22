В Якутии обрушился потолок в доме для детей-сирот

В ночь с воскресенья на понедельник в селе Сунтар Сунтарского района Якутии обрушился потолок в одной из квартир четырехквартирного дома, построенного для детей-сирот. Потолок рухнул по всей площади комнаты. К счастью, молодая мама и двое ее детей спали в другой комнате, поэтому никто не пострадал.

По факту обрушения начали проверки прокуратура и региональное следственное управление СК РФ.

В пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что жилой дом - практически новый. Он был введен в эксплуатацию в 2013 году и предоставлен для проживания лицам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Застройщиком объекта являлся индивидуальный предприниматель, заказчик - администрация Сунтарского улуса.

Проблемы в этом доме начались в первую же зиму, когда отказала система отопления. Тогда застройщик все отремонтировал.

Еще ранее, в 2012 году, прокуратура выявила, что в этом селе администрация улуса приобрела для детей-сирот два не пригодных для проживания многоквартирных дома на сумму более семи миллионов рублей. Были возбуждены уголовные дела о мошенничестве.