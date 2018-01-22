В Якутии заклеившую рты детям воспитательницу наказали штрафом

В Мирнинском районе Якутии воспитательницу детского сада, заклеившую рты четырехлетних воспитанников скотчем за плохое поведение, приговорили к штрафу, сообщается на сайте прокуратуры республики.

Кроме того, женщина на два года лишена права работать в детских образовательных учреждениях.

Инцидент произошел в марте 2017 года. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, поскольку подсудимая вину признала полностью.

Дело квалифицировано по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанности по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетними").