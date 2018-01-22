ЦБ приостановил лицензии двух страховщиков

Банк России приостановил действие лицензий на осуществление страхования у ООО "Страховая группа "АСКО" из Набережных Челнов и АО "Южуралжасо" из Москвы. Об этом говорится в материалах регулятора.

Действие лицензий "АСКО" приостановлено по личному страхованию (за исключением добровольного страхования жизни), имущественному страхованию, ОСАГО, обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.

В отношении "Южуралжасо" действие лицензий приостановлено по личному страхованию (кроме добровольного страхования жизни), имущественному страхованию и ОСАГО.

При этом Банк России с 22 января вводит в компанию временную администрацию на шесть месяцев из-за нарушения требований по финансовой устойчивости и платежеспособности.