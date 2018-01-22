Два человека погибли в ДТП с участием пяти машин в Татарстане

Два человека погибли, еще трое пострадали в ДТП с участием пяти машин в Татарстане. Авария произошла на 23 километре дороги Казань-Малмыж.

Как пишет ТАСС, водитель автомобиля Lada Priora выехал на встречку, где столкнулся с Nissan Qashqai, Hyundai Solaris и двумя машинами ВАЗ-2114. От полученных травм водитель и пассажир Lada Priora скончались на месте происшествия. Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Его доставили в Высокогорскую центральную районную больницу. Обстоятельства и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.