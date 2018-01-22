В Башкирии прорыв нефтепровода привел к загрязнению реки

В Кушнаренковском районе Башкирии продолжаются работы по устранению последствий прорыва нефтепровода. Здесь 19 января произошла разгерметизация трубы, принадлежащей НГДУ "Чекмагушнефть" ООО "Башнефть - Добыча".

- Нефть попала в реку Кудушлинка, находящуюся в 20 метрах от места прорыва. Нефтесодержащая жидкость растеклась подо льдом на расстоянии 400 метров. Для устранения загрязнения установлены 13 боновых ограждений. На месте происшествия работают 120 человек, 32 единицы техники. Загрязненный лед, снег и грунт вывозится на шламохранилище, - рассказал начальник Приуфимского территориального управления минэкологии РБ Айрат Нагимов.

На данный момент вывезено 320 кубов загрязненного нефтепродуктом грунта, снега и льда. Точный объем разлитой нефтесодержащей жидкости уточняется. В ведомстве также отметили, что угрозы загрязнения питьевой воды для местных жителей нет.