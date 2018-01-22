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22.01.2018 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье вспыхнул крупный пожар на элеваторе

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Пожар вспыхнул в понедельник на одном из крупнейших элеваторов Оренбургской области.

Под Омском пять приемных детей погибли при пожаре

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, сигнал о возгорании на хлебоприемном предприятии на улице Рабочей станции Дубиновка, что в Кувандыкском районе, поступил в 15 часов 44 минуты.

- Площадь пожара уточняется. В борьбе с огнем задействован 41 человек и 17 единиц техники - в том числе 22 сотрудника и восемь единиц техники от МЧС, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Информации о пострадавших на данный момент нет.

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