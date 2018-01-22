В Оренбуржье вспыхнул крупный пожар на элеваторе

Пожар вспыхнул в понедельник на одном из крупнейших элеваторов Оренбургской области.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, сигнал о возгорании на хлебоприемном предприятии на улице Рабочей станции Дубиновка, что в Кувандыкском районе, поступил в 15 часов 44 минуты.

- Площадь пожара уточняется. В борьбе с огнем задействован 41 человек и 17 единиц техники - в том числе 22 сотрудника и восемь единиц техники от МЧС, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Информации о пострадавших на данный момент нет.