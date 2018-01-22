В Саратовской области собака застрелила хозяина

В Саратовской области при необычных обстоятельствах погиб 65-летний охотник.

Как сообщает ИА "Регион 64", утром в воскресенье несчастный случай произошел у села Дьяковка. В поле, в пяти километрах от села, охотник выпустил собак, которые стали резвиться и прыгать вокруг него. Одна из собак лапой задела спусковой крючок заряженного охотничьего ружья ТОЗ-34, ствол которого был направлен в живот мужчины. В результате случайного выстрела охотник получил смертельное ранение и менее чем через час скончался в больнице.

Расследованием случившегося занимаются правоохранительные органы.