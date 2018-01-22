Алтайские синоптики опровергли сообщение о 62-градусном морозе

Барнаульские синоптики назвали фальшивым документ о штормовом предупреждении на территории Алтайского края.

На протяжении нескольких дней по социальным сетям и мессенджерам жителей региона распространяется документ, подписанный якобы начальником Алтайского гидрометцентра, неким Л. Ю. Морозовым. В нем говорится о том, что с 24 по 28 января на территории края прогнозируется опасное погодное явление.

Температура воздуха окажется ниже климатической на 17 градусов и опустится до -54...-62 градусов.

- Объявляем официальное опровержение имеющей место рассылке от лица Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" недостоверной информации об аномальных морозах, которые выходят за рамки минимальных значений когда-либо фиксируемых на территории региона, - сообщил "РГ" начальник Алтайского ЦГМС-филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" Александр Люцигер. - Данная информация оформлена на сфабрикованном официальном бланке Алтайского ЦГМС - филиала ФГБУ "Западно-Сибирское УГМС" и подписана не существующей в штате фамилией.

По словам синоптиков, в штате филиала вообще нет сотрудников с фамилией Морозов. Специалисты просят жителей края не паниковать и доверять только тем прогнозам погоды, которые опубликованы на официальном сайте гидрометцентра.