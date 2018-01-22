13-летняя девочка, которая сильнее всех пострадала при нападении на школу в минувшую пятницу, вышла из комы утром в понедельник. Об этом сообщила пресс-секретарь больницы скорой медицинской помощи Дора Хамаганова.

Напомним, девочка получила открытую черепно-мозговую травму и скальпированную рану щеки. В пятницу она впала в кому. В субботу нейрохирурги из Санкт-Петербурга вместе с врачами из БСМП сделали ей операцию. Состояние ребенка остается очень тяжелым. Девочка остается в реанимации. За ней постоянно наблюдают нейрохирурги и реаниматологи.

Еще одной девочке провели сложную операцию по восстановлению кисти руки - ей пришили палец.

По информации министерства здравоохранения Бурятии, сегодня трое детей и учитель находятся в удовлетворительном состоянии, двое - в тяжелом. Сам нападавший подросток также находится в больнице - его прооперировали еще в пятницу. Напомним, он нанес себе несколько ударом ножом в живот. Его состояние признано удовлетворительным.

Тем временем, жители городка Сосновый Бор сообщают в соцсетях, что их дети боятся идти в школу. Явка в школе №5 после возобновления занятий составила лишь 60 процентов. Однако учителя заверяют, что с пониманием относятся к пропускам и не будут отмечать прогулы.