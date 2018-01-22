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22.01.2018 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пострадавшие при нападении на школу в Улан-Удэ получат по 400 тысяч

Текст: Екатерина Дементьева (Улан-Удэ)

Семьи пострадавших при нападении на школу детей и преподавателя получат из республиканского бюджета по 400 тысяч рублей. Об это сегодня заявил глава Бурятии Алексей Цыденов, сообщает пресс-служба правительства республики.

После трагедии во всех школах Бурятии введут пропускной режим

Сумму назначили аналогичную той, что выплачивают пострадавшим при чрезвычайных ситуациях природного характера с учетом ущерба, причиненного здоровью. На эти цели из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства Бурятии выделено 2,4 миллиона рублей. Организацией выплат займется министерство социальной защиты населения РБ.

Напомним, на сегодняшний день в больнице остаются семь человек, включая нападавшего. Состояние двух девочек оценивается как тяжелое. Остальные дети и преподаватель, по оценкам медиков, в удовлетворительном состоянии.

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