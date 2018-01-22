В Иркутске нашли гулявшего на морозе в пижаме ребенка

Почти замерзшего маленького мальчика обнаружили на улице Розы Люксембург в городе Иркутске случайные прохожие в ночь с субботы на воскресенье. Ребенок был одет только в одну легкую хлопчатобумажную пижаму, а на улице стоял 30-градусный мороз, сообщили в СК по региону.

Найти родителей одиноко гулявшего на холоде ребенка полиции удалось только на следующий день.

- Причину, по которой малыш оказался в 30-градусный мороз в одной пижаме на улице, сейчас устанавливают следователи. Со слов 22-летней иркутянки известно, что она оставила сына под присмотром некой подруги и ушла в гости, - рассказали в пресс-службе СК.

Сейчас следствие решает вопрос о возбуждении в отношении родителей ребенка уголовного дела по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Проводится проверка.