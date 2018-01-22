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22.01.2018 20:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На уроки с полицией

В школе поселка Сосновый Бор возобновились занятия
Текст: Екатерина Дементьева (Улан-Удэ)
Российская газета - Федеральный выпуск №7476 (13)
О пятничной бойне в пятой школе военгородка Сосновый Бор вчера напоминал только опечатанный кабинет русского языка на пятом этаже да полицейские на входе, заменившие пожилую вахтершу. Да полупустые классы - почти половина школьников в понедельник осталась дома. Дети боятся возвращаться после нападения, а родители боятся отпускать их из дома.
Фото: @Khalikov1957/twitter.com
Школу в Сосновом Бору взяла под охрану военная полиция

По словам родителей, из седьмого класса, который оказался в эпицентре ЧП, накануне в школу пришли четыре человека - пять детей в больнице, а остальные не могут отойти от шока. В других классах также вернуться за парты рискнули далеко не все. Школьное руководство, впрочем, все прекрасно понимает: "Занятия ведутся по расписанию, но в свободном режиме". Прогулы пропускающим уроки за этот день ставить не будут.

Однако с самого утра на входе в учебное заведение дежурят несколько военных полицейских - руководство штаба 36-й армии ВС РФ, которая дислоцируется в Сосновом Бору, приняло решение выделить для охраны школы сотрудников, пока окончательно не будет проработан вопрос с организацией безопасности.

Региональные власти распорядились ввести во всех школах республики пропускной режим, охрану и установить "тревожные кнопки". Городская администрация в придачу к этому намерена оснастить школы турникетами. Хотя с точки зрения пожарной безопасности эта мера и вызывает вопросы.

- В этом году Госпожнадзор разрешил устанавливать турникеты при условии, что они будут мобильными: легко убираться и ставиться. Но при активном движении школьников такой турникет может просто не устоять. Тем не менее мы рассматриваем этот вопрос, - рассуждала на утреннем совещании в мэрии Улан-Удэ заместитель председателя городского Комитета по образованию Любовь Цепкова.

Семьи школьников и преподавателя получат из республиканского бюджета по 400 тысяч рублей

Чувствуется, что городские чиновники напуганы нападением не меньше родителей и готовы затянуть все возможные гайки. В частности, разработан план проведения тематических родительских собраний, классных часов, старшеклассников подвергнут анкетированию, а пропускной режим ужесточен до такой степени, что мамам и папам предлагают встречать детей из школы на улице, не заходя в здание.

Фото: Андрей Огородник/РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в Бурятии школьниц

Тем временем из республиканской клинической больницы скорой медпомощи приходят противоречивые новости. Вчера утром стало известно, что самая тяжелая девочка, перенесшая операцию по поводу открытой черепно-мозговой травмы, вышла из комы, однако позже Минздрав РБ выдал более осторожное заключение: ребенок находится в пограничном состоянии, хотя и без негативной динамики, погружен в медикаментозный сон. Состояние ее одноклассницы, которой в выходные пришили пальцы, оценивается как тяжелое. А всех остальных - средней степени тяжести и удовлетворительное. После того, как дети выпишутся из больницы, их планируют отправить на реабилитацию во Всероссийский детский центр "Океан" в Приморье.

Стали известны и суммы компенсаций пострадавшим. Семьи школьников и преподавателя получат из республиканского бюджета по 400 тысяч рублей - соответствующее заявление сделал глава Бурятии Алексей Цыденов. На эти цели из резервного фонда правительства республики выделено 2,4 миллиона рублей. Еще по 200 тысяч двум самым тяжелым пострадавшим и по 100 тысяч остальным выделит администрация Улан-Удэ.

Что касается подростка, напавшего на семиклассников с топором и зажигательной смесью, то ему продлили срок задержания до 11 часов вторника, 23 января. Скорее всего и этот срок будет передвинут, пока состояние его здоровья не позволит назначить ему меру пресечения. Пока он находится под охраной в больнице, его состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

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