В Забайкалье пятилетняя девочка впала в кому из-за алкоголя

В Могочинском районе Забайкалья пятилетнюю девочку госпитализировали с диагнозом "острое отравление алкоголем тяжелой степени", что спровоцировало кому.

Как пояснили в прокуратуре края, ребенок выпил содержимое кружки со спиртным, которую на столе оставила его 27-летняя мать.

В отношении женщины завели уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности"). Помимо пострадавшей жительница Забайкалья воспитывает еще двоих детей.

По требованию прокурора они "изъяты из социально опасной среды".