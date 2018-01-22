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22.01.2018 09:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дело мэра Махачкалы передадут в ГСУ по Северному Кавказу

Текст: Роман Мерзляков (Махачкала)

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело против главы Махачкалы Мусы Мусаева в Главное следственное управление по СКФО. Об этом сообщает официальный представитель федерального ведомства Светлана Петренко.

Мэр Махачкалы арестован до предъявления официального обвинения

Материалы направят для наиболее полного и тщательного расследования. Следователи, среди прочего, проверят Мусаева на предмет других возможных эпизодов преступной деятельности.

Мусаева подозревают в совершении действий, явно выходящих за пределы его полномочий.  Высокопоставленного чиновника заключили под стражу.

Следствие полагает, что в марте 2016 года Мусаев незаконно подписал постановление о предоставлении ОАО "АСПК" в собственность участка земли за 1,1 миллиона рублей. При этом мэр знал, что земля площадью около 17,5 тысяч квадратных метров находится в собственности республики.

Рыночная стоимость участка, согласно данным Единого реестра прав, составляет более 81 миллиона рублей. Соответственно, по версии следователей, действия Мусаева причинили значительный ущерб бюджету региона.

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