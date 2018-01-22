Ингушетия передала властям Сирии опыт по адаптации боевиков

Представители Ингушетии передали в Сирию пособия по адаптации боевиков, желающих вернуться к мирной жизни. Об этом сообщили в администрации главы республики.

В методичках обобщен опыт российского региона по возвращению в социум бывших членов незаконных вооруженных формирований. Брошюры переведены на арабский язык.

Напомним, в Ингушетии уже много лет действуют адаптационные комиссии, в которые входят сотрудники правоохранительных структур, республиканского Совбеза, известные общественные деятели, а также представители органов власти. Они помогают тем, кто сложил оружие и пришел с явкой с повинной, в суде, если человек успел совершить преступление, а после суда или отбывания наказания - в получении образования и трудоустройстве.

За время действия комиссий было адаптировано около 70 человек. В их числе - трое жителей Ингушетии, воевавших на стороне террористических банд в Сирии.