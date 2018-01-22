На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве девочки

Сотрудники полиции и отдела по расследованию особо важных дел СУ СК по Ставропольскому краю задержали предполагаемого насильника и убийцу 11-летней девочки.

Преступление было совершено еще в 2014 году. Как уже сообщалось, информация об исчезновении ребенка поступила в правоохранительные органы 17 октября 2014 года. К поискам привлекались сотрудники оперативных и наружных служб МВД, казаки, волонтеры и сотрудники МЧС. Спустя полтора месяца ее тело нашли в русле реки Кумы. Как выяснили эксперты, девочка была изнасилована и задушена.

- Все это время следователи СК и оперативные сотрудники полиции не прекращали работу по установлению личности убийцы. В результате удалось установить причастность к совершенным преступлениям 34-летнего жителя Минеральных Вод, - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Следствие установило, что мужчина был в гостях у отца девочки в день ее исчезновения. Когда отец отлучился злоумышленник заманил ребенка в безлюдное место, надругался и убил его, а тело сбросил в реку.

- В настоящее время по ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С ним проведена проверка показаний на месте, в процессе чего он подробно рассказал об обстоятельствах совершенных им деяний, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Против мужчины возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ, расследование продолжается.