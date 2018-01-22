"Черных банкиров" Петербурга осудили за обналичку 21,5 млрд рублей

Дзержинский районный суд Петербурга приговорил к условным срокам группу "черных банкиров", занимавшихся незаконным обналичиванием денег.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Северной столицы, фигурантов дела признали виновными в преступном сговоре.

Подсудимые повинились в том, что создали незаконную структуру со своей иерархией и четким разделением функций. С августа 2013 по июль 2016 года они обслуживали клиентов, желавших спрятать от налогов крупные суммы.

Схема была проста - бизнесмены переводили безналичные платежи на счета подконтрольных организации фирм. А дальше в результате банковских махинаций средства обналичивались, и бизнесменам возвращали уже бумажные деньги. Естественно, злоумышленники взимали "комиссию" с каждой операции.

В результате через руки "черных банкиров" прошло 21 546 927 232 рубля. При этом все фигуранты дела избежали реальных сроков, отделавшись условными (от одного года до четырех лет), поскольку не только признались в содеянном, но и возместили ущерб.

Тем не менее, каждому из них придется заплатить государству штраф - от 30 тысяч до двух миллионов рублей.