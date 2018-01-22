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22.01.2018 19:01
Рубрика: Происшествия
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В Карелии однорукий пенсионер отбился от двух уголовников

Текст: Алексей Васильев (Карелия)

Полиция Пряжинского района Карелии нашла и задержала двух уголовников, залезших в дом 81-летнего однорукого пенсионера в поисках денег. Несмотря на преклонный возраст, у инвалида хватило сил постоять за себя.

Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, в ночь на 20 января мужчина проснулся и услышал, что кто-то бьет окна в его доме и явно пытается пролезть внутрь. Тогда он схватил нож и приготовился защищаться. На него кинулись с кулаками двое мужчин. Одного из них инвалид сразу узнал - тот уже воровал у него деньги и лишь недавно вышел на свободу.

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Первого нападавшего старик ранил в грудь. А второй, не обращая никакого внимания на крики приятеля, шарил по дому в поисках денег. "Добыча" составила 40 тысяч рублей, включая даже мелочь, которую пенсионер просил оставить на хлеб - то были все его накопления.

Утром 21 января о случившемся узнали в дежурной части ОМВД Пряжинского района. На место тут же выехала следственно-оперативная группа. Осмотрели дом с выбитыми стеклами и по горячим следам быстро нашли грабителей. Оба спрятались в старинном доме. Первого - раненого 34-летнего уголовника - заметили сразу, а второй - 28-летний рецидивист с десятком преступлений в "послужном списке" - затаился в подвале и внезапно кинулся на оперативников с ножом. Впрочем, и его быстро скрутили.

Как выяснилось, приятели познакомились, когда оба были под арестом. После выхода из-под стражи они отправились за спиртным, и тут один рассказал другому об одноруком мужчине, у которого можно разжиться деньгами.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Раненого вора отправили в больницу, невредимого - под стражу. Материалы о вооруженном нападении на сотрудника полиции переданы сотрудникам Следственного комитета.

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