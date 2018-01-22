В Мурманске судебный пристав пришла к алиментщику под видом невесты

В Мурманске судебные приставы пошли на хитрость, чтобы добраться до злостного неплательщика алиментов. Одна из сотрудниц ведомства временно перевоплотилась в невесту.

Как сообщает Управление службы судебных приставов по Мурманской области, еще в 2015 году местный житель перестал платить алименты на содержание ребенка.

За два года накопился долг в 300 тысяч рублей. Мужчина не общался с бывшей женой и не выходил на контакт с приставами.

Тогда сотрудница службы судебных приставов нашла аккаунт неплательщика в социальных сетях. Выяснилось, что мужчина через соцсети продает одежду и обувь. Женщина написала должнику, что скоро выходит замуж и хотела бы приобрести свадебное платье.

Продавец назначил встречу. Каково же было его удивление, когда вместо невесты к мужчине приехали судебные приставы. Они составили на него протокол об административном нарушении и отправили документы в суд.

Дело неплательщика уже рассмотрено. Ему назначено 80 часов исправительных работ. Помимо этого мужчина обязан перечислить деньги бывшей жене на содержание ребенка.