Жителя Ленобласти задержали за стрельбу по участковому из ружья

В Ленобласти начали доследственную проверку по факту нападения на сотрудника полиции при исполнении. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел накануне утром в садоводстве Касимово Всеволожского района.

В полицию обратился местный житель и рассказал, что его жену избивает 45-летний мужчина. Вместе с участковым они отправились к дому, где все происходило. Подойдя к окнам, они увидели сильно пьяного гражданина, который облил их нецензурной бранью, а затем достал травматический пистолет и выстрелил в мужчину на улице.

Полицейский потребовал сложить оружие и немедленно выйти из дома. Дебошир ненадолго пропал из виду, но вскоре вернулся уже с охотничьим ружьем, из которого дважды выстрелил в участкового. Пришлось вызывать подмогу - задержать пьяного стрелка помогли сотрудники патрульно-постовой службы.

По счастливой случайности никто не пострадал. Гражданина отвели в отдел полиции и оформили административное задержание. Выяснилось, что разрешение на оружие у него есть. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.