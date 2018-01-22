Краснодарский "Локомотив-Кубань" проводит великолепный сезон и мчится со скоростью курьерского поезда. Выиграв дома у "Химок" во встрече Единой лиги (93:78), южане довели серию своих побед в официальных турнирах до 23 матчей.

Дмитрий Кулагин перешел в "Локо" уже по ходу сезона, и с этим баскетболистом команда пока не знает неудач. Фото: www.vtb-league.com

Утром в день игры официальный сайт "Локо" сообщил, что все билеты на матч проданы. В протоколе игры значится цифра 7389 болельщиков. В суперфинальной серии 2012/13 против ЦСКА в Краснодаре тоже был зафиксирован аншлаг, но тогда без особо тщательных подсчетов число зрителей записали как 7500. Ровно столько и вмещают трибуны "Баскет-холла". Поэтому, не вдаваясь в мелочи, сейчас справедливо говорить о повторении рекорда.

"Химки", прилетевшие в Краснодар после домашнего разгрома греческого "Олимпиакоса" в Евролиге, достойно выдержали мощный прессинг со стороны публики. Уступая перед заключительной четвертью 12 очков, гости нашли в себе силы сократить отставание до одного точного дальнего броска (76:79) Но затем две "трешки" Райана Брокхоффа, пара результативных атак Фрэнка Элегара и точные штрафные Дмитрия Кулагина позволили хозяевам сделать победный рывок 11:0.

- Заполнившие трибуны болельщики посмотрели более чем достойный баскетбол. Это большой посыл для продвижения нашего вида спорта и отличная работа клубного маркетинга, - считает главный тренер "Локомотива-Кубани" сербский специалист Саша Обрадович. - Мы придерживались своего ритма в атаке и защите. Только таким образом вы можете обыгрывать столь сильных соперников. Все игроки внесли определенный вклад в победу. Для того чтобы завершить регулярный чемпионат на первом месте, нам нужно продолжать играть в баскетбол в такой же приподнятой атмосфере.

Свое последнее поражение "Локомотив-Кубань" потерпел 21 октября прошлого года, не справившись дома с УНИКСом

Наставник "Химок" грек Георгиос Барцокас, работавший с кубанским клубом в сезоне-2015/16, справедливо посетовал на очень плотный календарь: "Мы на неделе встречались "Црвеной Звездой" и "Олимпиакосом" в Евролиге, где потеряли много сил. В таком ритме тяжело - три матча за пять дней! В Краснодаре мы потеряли концентрацию во второй половине, а "Локомотив" заслуженно выиграл".

Вот остальные результаты очередного тура Единой лиги: "Енисей" (Красноярск) - "Калев" (Эстония) - 88:91, "Автодор" (Саратов) - "Астана" (Казахстан) - 92:86 (2 ОТ), "Парма" (Пермь) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 94:99, ВЭФ (Латвия) - УНИКС (Казань) - 69:81.

Без учета матча между столичными армейцами и БК "Нижний Новгород", результат которого стал известен после подписания этого номера "РГ", положение лидеров выглядело так: "Локомотив-Кубань" - 11 побед-1 поражение, УНИКС - 10-1, ЦСКА - 10-2, "Зенит" - 10-2, "Химки" - 6-5, "Автодор" - 6-5.

Напомним, в этом сезоне изменен формат решающей стадии Единой лиги. Вместо полного плей-офф - четвертьфинал до трех побед, затем - "Финал четырех" на нейтральной площадке. Пока интрига "регулярки" видится в том, какие из команд так называемой "большой пятерки" попадут друг на друга в плей-офф, рискуя оказаться за бортом "Финала четырех".