Крымский мост защитят от землетрясений до девяти баллов

На автодорожной части Крымского моста начали устанавливать шок-трансмиттеры - специальные устройства, которые позволят сооружению выстоять даже при землетрясении в девять баллов. Об этом сообщил инфоцентр "Крымский мост".

Мост построен в зоне, где потенциально возможны подвижки земной коры и землетрясения. Поэтому еще при подготовке к проектированию в 2014 году Институт физики Земли РАН развернул сейсмическую сеть и оставил сводную карту зон возможных очагов землетрясений в Керченском проливе. Параметры сейсмической интенсивности были просчитаны вдоль всей трассы моста - на каждом его участке с учетом геологических особенностей.

В результате в проекте предусмотрели шок-трансмиттеры, которые сейчас устанавливают между опорами и пролетами моста. Эти гидравлические устройства обеспечивают жесткое соединение конструкций при кратковременных воздействиях, вызванных сейсмической или другой динамической нагрузкой.

- В момент внезапного динамического воздействия, такого, как землетрясение или какая-либо аварийная динамическая ситуация на пролетном строении, шок-трансмиттеры срабатывают, превращаются в жесткую связь между пролетным строением и опорой, - объяснил Виктор Галас, заместитель директора по проектированию ЗАО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург". - Тем самым достигается распределение этого воздействия по всем элементам конструкции в целом, и ему сопротивляется все сооружение в целом.

Всего на автодорожной части планируется установить более 760 шок-трансмиттеров, каждый из которых готов принять на себя расчетное усилие в 85-150 тонн. Кстати, такая же технология использована на вантовом мосту через бухту Золотой Рог во Владивостоке и на мостах в Сочи, построенных к Олимпиаде-2014.

Устойчивость конструкций Крымского моста, помимо шок-трансмиттеров, обеспечивают и фундаменты опор, состоящие не только из вертикальных свай, но и из наклонных, способных более эффективно воспринимать горизонтальное сейсмическое воздействие.