В горах Сочи появился необычный снежный отель

Единственным строительным материалом для возведения "Иглу Отеля", который недавно появился в горах Сочи, стал кристально чистый снег кавказских гор. Сферической формы строение без каких-либо источников тепла уже понравилось туристам, которые, стремясь за экзотикой, готовы провести ночь в специальном спальнике.

Со стороны домик очень напоминает строение эскимосов. Отсюда и название. Правда, на деле выясняется, что разница все же есть. Прежде всего в размере: сочинский отель гораздо больше. В диаметре он составляет шесть метров, а в высоту около четырех метров. А вот ширина стен приблизительно одинакова - до двух метров.

Другим значимым отличием является и система строительства. Если народы Севера предпочитают создавать постройку из снежных или ледяных блоков, то здесь использовали специальную надувную резиновую купольную конструкцию высокого давления, в которую засыпали около 100 тонн снега. А после того, как внутри снежная масса уплотнилась, своеобразный каркас сдули и вытащили через вход в помещение. Дальше уже работа скульпторов, которые вырезают на стенах различные барельефы. Позже подключаются и электрики, ведь дому необходимо освещение.

Со стороны отель напоминает огромный сугроб с подозрительно ровным верхом и яркой голубой деревянной дверью. На двери простецкий крючок, чтобы можно было закрыться изнутри. Сразу за ней небольшой тоннель-коридор, который ведет в двухместный номер. Первое, на что обращаешь внимание войдя, отсутствие каких-либо внешних звуков - снег их попросту блокирует.

- Зато дышится здесь очень легко - немудрено, ведь вокруг не скапливается пыль (ей здесь просто неоткуда взяться), к тому же воздух снаружи отлично просачивается внутрь помещения, по пути ионизируясь, - обращает внимание руководитель проекта "Иглу Отель" Виталий Лазо.

В целом же обстановка почти спартанская. В середине полусферы в 40 квадратных метров находится огромная двуспальная кровать из бука в виде саней. На ней матрац и спальные системы, способные согреть человека даже если температура опустится до минус 20 градусов. Правда, для Сочи в этом нет необходимости, внутри дома всегда температура около нуля. Как выяснилось, под каждого клиента своя система. К примеру, есть парная для молодоженов или отдельная для маленького ребенка. В каждый из спальников кладутся специальные гигиенические вкладыши, спать же в них предлагают в термобелье. Для комфорта на внушительного размера ложе еще кладут натуральные шкуры.

За удовольствие почувствовать себя эскимосом в "Иглу Отеле" придется заплатить шесть тысяч за ночь

Здесь всего два источника света - основная лампа на деревянном основании внизу и электрическая подсветка в вырезанном в стене камине. По понятным причинам исключены все возможные источники дополнительного тепла. Освещение светодиодное, нет ламп накаливания. Но как и в любом отеле есть розетки и даже бумбокс.

Кстати, постояльцев просят не трогать стены руками, в качестве напоминания есть даже специальная табличка у кровати. Это необходимо, чтобы ненароком не испортить необычное убранство. Так, своды необычного номера украшены снежными барельефами с изображением мифических героев легенд и эпосов Севера.

Днем отель используется для экскурсий, а вот с семи часов вечера до девяти утра его занимают постояльцы (за удовольствие переночевать в отеле попросят 6 тысяч с человека). Чаще всего останавливаются на сутки, максимум двое. Как сами говорят, просто попробовать и понять, как это - спать в состоящем только из снега помещении. За несколько недель здесь уже побывало несколько десятков гостей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов.

Любопытно, что уборка такого номера занимает всего несколько минут. Ведь тут не нужно мыть пол или вытирать пыль с комодов. После отъезда постояльцев в помещении всего лишь расставляют по местам все немногочисленные предметы, еще могут вынести на просушку шкуры...

В итоге для возведения отеля и его эксплуатации требуется немного людей - всего-то не более пяти человек. Еще несколько сотрудников занимается доставкой гостей. Чтобы попасть к месту, туристу необходимо проехаться сначала на канатной дороге местного горнолыжного курорта, а потом еще пару минут на снегоходе.

Простоит "сугроб" до середины марта. Гармонично вписываясь в пейзаж уникальной природы кавказских гор, с приходом весенней оттепели, "Иглу Отель" превратится в воду, не оставив даже намека на свое существование.