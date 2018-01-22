В Крым придет сильное похолодание

В ближайшие дни в Крым придут сильные дожди и снег. Местами ожидаются сильные осадки, туман, гололед и метель. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, на 22-23 января объявлено штормовое предупреждение. В связи с выходом южного циклона северо-восточный ветер усилится до 15-20 метров в секунду, порывы - до 25 метров в секунду.

В Симферополе во вторник воздух охладится до -1 - 3. В среду температура опустится до -6 -8 градусов мороза ночью и -3 - 5 градусов мороза днем. В четверг ночью столбики термометра опустятся до -5 - 10 градусов.

В Севастополе 23 января температура воздуха ночью и днем будет чуть ниже нуля, а 24 опустится до -4 - 6 ночью и -2 - 4 днем.

Главк МЧС республики предупреждает, что гололедица на дорогах может привести к образованию заторов и ДТП, а сильный ветер - к повреждению крыш домов, повалу деревьев, порывам линий связи и электропередачи.

Кроме того, высок риск нарушений в работе Керченской паромной переправы.