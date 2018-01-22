В Крыму возбудили дело по факту смерти беременной в больнице

Следственный отдел по Железнодорожному району Симферополя ГСУ СК РФ по Республике Крым возбудил уголовное дело по факту смерти 21-летней беременной женщины в республиканском "Перинатальном центре". Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Беременную женщину женщину на сроке 23 недели госпитализировали в перинатальный центр из Луговской центральной районной больницы с жалобами на сильные боли и температуру, а вскоре она скончалась, несмотря на реанимационные мероприятия. Но накануне роженица уже обращалась за помощью с высокой температурой и подозрением на ОРВИ в республиканскую больницу имени Семашко.

Оттуда ее ночью выставили на улицу, отказавшись госпитализировать и оперативно провести обследование. В результате, по словам родственников женщины, она получила переохлаждение, которое и могло стать причиной осложнений и в конечном итоге привести к ее смерти.

СК возбудил дело по части 2 статьи 109 УК РФ ("причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"). Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГСУ СК, назначены несколько судебно-медицинских экспертиз, которые позволят установить причинно-следственную связь между отказом в госпитализации и смертью потерпевшей.