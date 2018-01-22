В Волгоградской области семья из четырех человек отравилась газом

В одном из частных домов села Верхняя Добринка обнаружены тела четырех человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Волгоградской области.

Погибшие опознаны: это пожилые супруги 57 и 56 лет, их 30-летний сын и 14-летняя дочь. Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, причиной смерти семьи могло стать отравление угарным газом. Дом принадлежит двум собственникам.

Именно соседи забили тревогу, когда почувствовали ядовитый запах и не смогли достучаться до проживавших за стенкой. Тела обнаружил местный фельдшер, прибывшый по вызову соседей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства трагедии.