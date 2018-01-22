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22.01.2018 11:03
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ямале трактор с водителем провалился под лед

Текст: Татьяна Воробьева

Трагедия случилась сегодня во врем подготовки автозимника Панаевск - Аксарка: ушел под лед трактор "Кировец".

"По предварительным данным, водитель не смог выбраться, так как была нарушена техника безопасности - дверь трактора была закрыта", - передает пресс-служба МЧС автономного округа.

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Официально зимняя дорога Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале еще не открыта. Толщина льда во время происшествия была 60 сантиметров - она считается допустимой для проезда тяжелой техники. Почему трактор провалился - выясняют специалисты. На месте работает комиссия подрядной организации, представитель дирекции дорожного хозяйства ЯНАО, вызваны специалисты экстренных служб.

Как сообщает департамент внутренней политики ЯНАО, сегодня в 9 утра было движение возобновлено по зимнику Уренгой - Красноселькуп: погода благоприятна для движения по нему для всех видов транспорта массой до 30 тонн. Продолжает работу зимник Салехард - Надым: здесь сейчас разрешено движение машиной массой до десяти тонн.

Напомним, зимник - это сезонная дорога, связывающая труднодоступные территории региона. Ее накатывают по берегам реки и в указанных экологами местах в тундре и лесотундре. Автозимник обозначают вешками, оснащают дорожными знаками.

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