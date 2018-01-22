На Урале пьяный водитель ГАЗели перевозил в кузове десять детей

В городе Копейске Челябинской области задержан водитель грузовой ГАЗели, перевозивший в кузове 17 человек, в том числе десять несовершеннолетних. Проведенное медосвидельствование показало, что задержанный находится в состоянии опьянения, сообщили в понедельник в ГУ МВД региона.

- Инцидент произошел вчера на территории Копейского городского округа, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - У остановленного для проверки документов водителя грузового автомобиля ГАЗ-3302 были обнаружены признаки опьянения, которые чуть позже были зафиксированы прибором на уровне 0,52 мг/л. Между тем, при досмотре груза выяснилось, что в кузове перевозилась прибывшая из Магнитогорска команда по мотокроссу из 17 человек, в составе которой находились десять несовершеннолетних в возрасте от 7 до 16 лет.

По предварительным данным, дети вместе с сопровождающими лицами прибыли из Магнитогорска в Копейск на автобусе. На следующий день он сломался, и команда воспользовались услугами водителя личной ГАЗели.

Сотрудники ГИБДД региона организовали доставку спортивной команды к стадиону в маршрутном автобусе в сопровождении одного из экипажей ДПС.

В отношении нетрезвого водителя составлен протокол - ему грозит 30-тысячный штраф с лишением водительских прав на срок до двух лет.

В министерстве образования и науки Челябинской области по факту ЧП с участием детей организована проверка.