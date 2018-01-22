В уральской больнице объяснили объявление о "самообслуживании" в морге

В больнице Каменска-Уральского, где, по сообщениям местных СМИ, появилось объявление о "самообслуживание" в морге, прокомментировали сложившуюся ситуацию.

"Объявление, о котором идет речь, было сделано для работников ритуальных служб", - пояснил агентству РИА Новости представитель медучреждения.

Напомним, на прошлой неделе местная жительница рассказала, что морг в больнице работает только до трех часов дня, и она вместе с сопровождавшими вынуждена была сама поместить тело своего умершего отца в морозильную камеру. Ключи от морга ей выдали в приемном покое - об этом говорилось в объявлении на дверях спецпомещения.

Завтра в Каменск-Уральский приезжает комиссия областного минздрава. Сегодня представители медицинского учреждения объяснили инцидент: "Произошел редчайший случай - человек решил сам доставить тело родственника в морг в нерабочее время. Этого не должно было случиться, стечение обстоятельств".

По словам собеседника, умерших, как правило, привозят сотрудники ритуальных агентств. Родственники покойного могут сделать это сами, но в рабочее время. В данном случае девушку, конечно же, должен был сопровождать кто-то из персонала больницы - эту недоработку в учреждении признают.