В Югре у больницы нашли тело замерзшего мужчины

Следственный комитет ХМАО-Югры проверяет обстоятельства смерти мужчины, чье тело нашли в субботу недалеко от больницы в Нефтеюганске.

Погибшего обнаружили на территории, прилегающей к медучреждению. Местные СМИ уточняют: недалеко от аптеки.

"По предварительным данным, 33-летний мужчина скончался в результате переохлаждения. Точная причина будет известна после того, как закончится судмедэкспертиза", - передает пресс-служба СК автономного округа.

Отметим, в минувшие выходные - да и сегодня - в регионе стоят морозы под сорок градусов.