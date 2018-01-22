В Челябинске водитель такси получил срок за смерть пассажира

Курчатовский суд Челябинска вынес приговор по делу о ДТП со смертельным исходом. Виновным в аварии признан водитель такси, находившийся за рулем в утомленном состоянии, сообщили в понедельник в прокуратуре региона.

- Инцидент произошел рано утром 12 октября прошлого года, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - Управляя технически исправным автомобилем Nissan Almera со знаками отличия такси "Яндекс", 47-летний водитель двигался с пассажиром по улице Молодогвардейцев в Челябинске и проявил преступную неосторожность, отвлекшись на подавший звуковой сигнал мобильный телефон. Потеряв контроль, он выехал за пределы проезжей части и врезался в фонарный столб.

Пассажир оказался не пристегнут ремнем безопасности и получил телесные повреждения, от которых скончался на месте проишествия еще до приезда "скорой".

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением водительских прав еще на три года.