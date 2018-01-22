Ханты-Мансийск - хоть и столица автономного округа, но город небольшой, и новость о том, что Викторию Швецову, инвалида-колясочника, высадили из рейсового автобуса на мороз, взбудоражила всех.

- Я уже не рада, что забросила этот пост в соцсеть. Такого наслушалась о себе, что просто оторопела! Меня оскорбляют, приплетают мою профессию журналиста, типа все мы всегда врем. Еще обвинили в том, что я занимаюсь травлей кондуктора, который добросовестно выполнял свою работу, - в голосе Виктории - нескрываемая горечь.

Женщина признается, что сильно устала от внимания. От переживаний у нее подскочило давление, пришлось вызвать "скорую". В мирской славе, тем более такой, Швецова точно не нуждается. Уже 30 лет она является членом Союза журналистов, в Ханты-Мансийске известна многим как блогер. Будучи сама инвалидом-колясочником, старается облегчить боль другим, участвует в программе "Волонтеры серебряного возраста". Кроме того, состоит в обществе спасения животных "Ковчег".

Почему чиновники и силовики начали разбираться в проблеме инвалида только после громкого общественного резонанса?

В выходные жительница Ханты-Мансийска на свой страх и риск отправилась в дорогу на костылях, поскольку коляска в снегу буксует.

- Скользко, холодно (на тот момент на улице было - 27), но я всегда считала себя сильной. Ступеньки скользкие, костыли скользят, как на катке, но, слава Богу, влезла в автобус N 5, место уступили добрые люди. Приготовила удостоверение, где мое фото с печатью и четко указано, что я инвалид 1-й группы. А стало быть, проезд бесплатный. Социальный проездной я просто еще не получила, не успела. Да и не было проблем на других маршрутах, - вспоминает Швецова. - Подошла контролер, я поздоровалась и предъявила документ. Контролер повела себя не просто по-хамски, а бесчеловечно. Начала требовать либо оплату, либо социальный проездной. Пассажиры возмущались, предлагали заплатить за меня. Но не в деньгах же дело!

Глотая слезы, Виктория вышла из автобуса. Несколько шагов, и костыли "поехали". Если бы не водитель машины, которая случайно проезжала мимо, неизвестно, сколько бы Швецова пролежала на льду. Ей помогли встать и отвезли в больницу, но последствия падения оказались серьезны: возобновились боли в ноге и в позвоночнике.

- Я позвонила в диспетчерскую. Диспетчер была в шоке и пообещала все передать руководству АТП. А если бы на моем месте оказалась беззащитная старушка? Или люди на костылях - это существа второго сорта? - возмущается Виктория. - Я не жалею себя, не плачусь. Но не хочу, чтобы то же самое произошло с другими!

На ее пост в соцсетях среагировали журналисты, а уже по их публикациям межрайонная прокуратура и следственное управление СКР по ХМАО-Югре наконец-то начали проверку. Лучше поздно, чем никогда...

По мнению Сергея Зашихина, инвалида-колясочника, президента Федерации керлинга Свердловской области, нравственность выше инструкции:

- Я обычно передвигаюсь на своем автомобиле, но считаю, что чисто по-человечески, если вы видите у пассажира признаки инвалидности, надо дать ему доехать до пункта назначения, - рассуждает он.

"Главная наша беда, мы разучились помогать друг другу. В особенности беззащитному человеку. И что там мороз, когда у большинства из нас заморожено сострадание и милосердие"...

Наталья Стребкова, уполномоченный по правам человека в ХМАО-Югре, убеждена, что зимой на Севере высаживать из общественного транспорта не надо никого, будь это инвалид, ребенок или взрослый здоровый человек, который просто стал заложником ситуации, не имеет денег на билет. "Должна быть другая мера воздействия: сфотографируйте, составьте акт по возвращении в АТП".

По ее словам, именно об этом шел разговор с главой Ханты-Мансийска на оперативном совещании, и он согласился с этаким подходом. "Такая установка уже дана всем ответственным за пассажирские перевозки в АТП. Представители предприятия и соцзащиты выехали к Виктории, чтобы разобраться во всем детально и объективно", - добавила омбудсмен.

История Швецовой - не уникальная. Подобные случаи происходят регулярно. И нередко с летальным иcходом. Но что характерно - во всех случаях чиновники и силовики начинают разбираться в проблеме только после громкого общественного резонанса. Может, имеет смысл проводить "контрольные закупки" на транспорте? А если между совестью и бумагой работники автопредприятий выбирают последнее - вписать им туда черным по белому требование быть внимательными и человечными?

Наталья Стребкова считает, что дело не только в этом.

- Общественные рейды на транспорте периодически проводятся. В частности, моими общественными помощниками, которые сами являются инвалидами, - поясняет она. - К примеру, после последних обильных снегопадов мои помощники на колясках пытались сесть в низкопольные автобусы. Многие водители выходили на улицу, чтобы помочь колясочнику, но были и такие случаи, когда автобусы останавливались далеко от бордюра или вообще не доезжали до остановки, поскольку их место заняли частные машины. Да, уровень правовой культуры и правосознания граждан, к сожалению, еще невысок. Но главная наша беда, мы разучились помогать друг другу. В особенности беззащитному человеку. И что там мороз, когда у большинства из нас заморожено сострадание и милосердие...