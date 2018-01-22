В феврале Россия обсудит с Саудовской Аравией возможность поставок солнечных модулей для нужд "города будущего" Neom. Это может стать для нас первым опытом экспорта товара, который обладает конкурентным преимуществом на мировом рынке высокотехнологичной продукции: средний КПД ячеек российского модуля выше среднемирового. Правда, шансы самим сдать проект "под ключ" невелики, так как слишком высока конкуренция.

О предстоящей встрече саудитов с российским поставщиком сообщил министр энергетики РФ Александр Новак. Выйти впервые на экспорт через саудовский тендер будет непросто. "Как правило, требуются доказательства уже имеющегося опыта работы за рубежом, а мы новички", - признал предправления "Роснано" Анатолий Чубайс (владеет 49 процентами акций компании-поставщика солнечных модулей "Хевел"). Тем не менее цель поставлена на 2018 год.

Планируемый максимальный объем производства солнечных панелей на заводах в России составляет около 0,3 гигаватта в год. Сейчас действует программа поддержки строительства крупных солнечных станций до 2024 года, которые будут работать на внутренний рынок. Для сравнения: в Саудовской Аравии только в этом году проведут конкурсы на создание 3,3 гигаватта солнечной генерации. Это сопоставимо с общим объемом вводов солнечной генерации в России в следующие семь лет, напоминает старший аналитик Энергетического центра бизнес-школы Сколково Юрий Мельников.

У нас высокое качество панелей, но нет опыта работы на открытых международных конкурсах

Сегодня 80 процентов модулей в мире поставляет Китай, общий объем рынка - около ста гигаватт. Российским компаниям непросто конкурировать с китайскими и европейскими поставщиками, особенно в масштабных открытых международных конкурсах по крупным станциям (utility scale), считает Мельников. "Конкуренция на этом рынке жесточайшая. В апреле 2017 года Саудовская Аравия допустила 27 международных консорциумов к участию в первом конкурсе на сооружение солнечной генерации (из 120 подавших заявки), - рассказывает он. - Каждый консорциум обязался не только поставить солнечные панели, но и выполнить проект "под ключ" (включая локализацию производства панелей на территории Саудовской Аравии) и гарантировать конечную стоимость вырабатываемой энергии на долгосрочный период".

Эти конкурсы - стандартная практика, но у компаний РФ нет опыта участия в них. Единственная реалистичная опция - стать технологическим партнером в одном из консорциумов, взяв на себя обязательства поставить небольшую часть оборудования, допускает Мельников.