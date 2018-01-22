Россия не будет платить взнос в СЕ до восстановления прав в ПАСЕ

Россия не будет платить свой взнос в Совет Европы до полного восстановления своих полномочий в ПАСЕ, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и связям со СМИ Алексей Пушков.

"В Совете Европы ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет", - написал политик в Twitter. И предложил Украине внести деньги за Россиию, коль скоро Киев настаивает на сохранении санкций.

"Представитель Украины при Совете Европы признал: на продолжении санкций ПАСЕ против России настаивают лишь "немногочисленные голоса", - отметил Пушков. Он считает, что так не будет вечно. "В итоге от санкций и попыток изоляции России откажутся. Киев проиграет свою партию", - уверен российский парламентарий.

Разбираться с этой проблемой придется новому председателю ПАСЕ - итальянцу Микеле Николетти. Его Пушков назвал "взвешенным, рациональным политиком". "Одной из главных и неизбежных тем для него станет тема возвращения России в ПАСЕ - вопреки истерикам Украины и руссофобского лобби", - полагает сенатор.

Парламентская делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса и других полномочий в 2014 году после событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2017 году РФ внесла в Совет Европы лишь часть своего взноса. В Москве заявляют, что готовы вернуться в ассамблею, но лишь при условии полного восстановления прав и внесении изменений в регламент ПАСЕ с тем, чтобы ни одна делегация впредь не подвергалась санкциям по политическим мотивам.